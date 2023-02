Corso per operatori cinofili a Perignano

Un corso per operatore cinofilo per conoscere meglio il miglior amico dell’uomo. Ad organizzarlo 'Family Dogs', l’associazione di Perignano creata da Luca Santamaria, in collaborazione con l’associazione Impronte che si occupa del canile di Santa Maria a Monte e con il contributo di Confesercenti Toscana Nord.

Il corso è riconosciuto dall’Acsi nazionale si svolgerà nei giorni 25 e 26 febbraio, 25 e 26 marzo, 15 e 16 aprile e 6, 7 e 21 maggio presso la sede di Family Dogs in via Spinelli a Perignano. A presentare l’iniziativa Luca Santamaria, la referente del canile di Santa Maria a Monte Cristina Landi ed il coordinatore Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto. "Abbiamo sostenuto Luca Santamaria, nostro associato, in questa interessante iniziativa - spiega Del Sarto - che si inserisce nella filosofia che alla base di Family Dogs. Questo corso consente non solo di formare personale qualificato in grado di operare nei canili pubblici e privati, ma si rivolge anche a semplici amanti dei cani che possono migliorare le proprie conoscenze e l’approccio verso questi amici a quattro zampe".

Chi fosse interessato al corso può contattare Family Dogs al 347 0639194 oppure via mail lucafamilydogs@gmail.com. Family Dogs che insieme al corso per operatore cinofilo prosegue con le sue 'passeggiate a sei zampe', classiche passeggiate in cui uomo e cane possono fare insieme ammirando la natura e non solo. Ecco il calendario delle prossime uscite: 12 marzo Il Vignaccio Horse Ranch di Crespina, 2 aprile Tenuta Badia di Morrona di Terricciola, 22 aprile il centro urbano di Pontedera, il 14 maggio Agriturismo Il Re di Toscana di Parrana.