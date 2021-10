Festa al canile intercomunale Soffio di Vento

Domenica 24 ottobre si terrà festa del canile sanitario rifugio municipale 'Soffio di vento' di Ospedaletto (via di Granuccio, dalle ore 15.00 alle 18.00). La cittadinanza è invitata anche per conoscere gli ospiti del canile, porre domande al personale o anche semplicemente manifestare la solidarietà verso i cani del rifugio con donazioni di coperte calde e lenzuola.

Per partecipare è necessario munirsi di mascherina e rispettare le distanze di sicurezza.