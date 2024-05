C'è un gatto sul treno: micia recuperata sul Pisa-La Spezia

Un gatto che vagava nella carrozza passeggeri di un treno partito da Pisa e diretto a La Spezia. E' la strana situazione che si sono trovati di fronte l'altra mattina i passeggeri del convoglio. Il micio è stato segnalato dalla capotreno alla Polizia ferroviaria pisana che ha allertato la procedura per il recupero in sicurezza del gatto, attivando il Nucleo Soccorso Salvamento Animali N.O.G.R.A.



La capotreno ha deciso di riportare la gatta da La Spezia a Pisa, dove erano presenti ad attenderla sul binario due agenti della Polfer e il dirigente del N.O.G.R.A. Michele Mennucci, che ha provveduto a prelevare l'animale che poteva essere salito a bordo da una delle stazioni in cui il treno si è fermato durante il tragitto, ovvero: Pisa San Rossore, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte Dei Marmi, Massa, Carrara, Sarzana, Vezzano, La Spezia Migliarina.

E' priva di microchip. Nel caso non venga rintracciato il legittimo proprietario sarà data in adozione.

Chiunque la riconoscesse come propria può contattare: