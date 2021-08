Paolino, disavventura a lieto fine per il gatto della Certosa di Calci: curata grave infezione del sangue

È ormai diventato una sorta di mascotte della Certosa di Calci, trascorrendo le sue giornate nei giardini dell'ex monastero. Nell'ultimo periodo Paolino, un bel gatto rosso amante delle coccole, ha vissuto però giorni difficili, dovendo fare i conti con un'infezione del sangue che ha richiesto una cura con antibiotici. "Ora - si legge sulla pagina Facebook Certosa Monumentale di Calci -, dopo dieci giorni di terapia, il 'ronfatore certosino' sta molto meglio, ma ha bisogno di qualche altro giorno di cure".

"Brutta infezione del sangue, ma Paolino ora sta meglio"

"Come sempre accade in estate a causa delle sue scorribande amorose - si legge sul post pubblicato su Facebook dalla pagina Certosa Monumentale di Calci - , Paolino nelle scorse settimane era diventato molto esile, pur continuando a mangiare con appetito e guai a lasciarlo senza le sue crocchette preferite (voi non lo sapete ma Paolino è un gatto dal palato molto raffinato). Qualche giorno fa è arrivato nel nostro ufficio assai mal ridotto, emettendo un suono flebile invece del suo tonante miagolio: non riusciva più a mangiare e non l'avevamo mai visto in quello stato... era evidente che qualcosa non andava, Paolino aveva bisogno d'aiuto".

"Il veterinario - continua il post - gli ha così diagnosticato una brutta infezione nel sangue, che fortunatamente si è potuta curare con antibiotici, riposo e tanto buon cibo. Per noi è stato un grande spavento! Ora, dopo dieci giorni di terapia, il 'ronfatore certosino' sta molto meglio, ma ha bisogno di qualche altro giorno di cure. Noi tutti gli auguriamo che presto possa ritornare libero a scorrazzare nei suoi giardini e venire a chiedere cibo speciale e tante coccole, godendosi queste calde giornate d'agosto".