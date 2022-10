E' festa al canile 'Soffio di vento' a Ospedaletto: tanti amici a quattro zampe cercano una famiglia

Domenica 16 ottobre si terrà la festa annuale del canile intercomunale 'Soffio di vento' che si trova a Pisa, in zona Ospedaletto (via di Granuccio). L’apertura della struttura, gestita dalla cooperativa Ponteverde, sarà nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00. Operatori e volontari attenderanno i cittadini per una giornata speciale di open-day: la cittadinanza è invitata a partecipare anche per conoscere gli ospiti del canile, porre domande al personale o anche semplicemente manifestare la solidarietà verso i cani del rifugio con donazioni di coperte calde, lenzuola, guinzaglieria e masticativi vari.

“Invito tutti i cittadini - dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini - a partecipare all’open-day di domenica per conoscere il canile, i tanti cani che aspettano un padrone oppure solo un po’ di compagnia, conoscere volontari e operatori della struttura, per capire di cosa hanno bisogno gli animali, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione più fredda. La festa del canile sta ormai diventando un appuntamento annuale importate, un momento di festa in cui la struttura si apre alla città per far conoscere i suoi ospiti, i nostri amici a quattro zampe che ci aspettano per incontrarsi e giocare".