Pensioni per cani a Pisa: indirizzi e informazioni

Non sempre, purtroppo, è possibile portare con sé il proprio amico a quattro zampe in vacanza. Proprio per questo motivo sono sempre più diffuse strutture specializzate nell'accudimento dei cani, create appositamente per accogliere gli animali quando i proprietari sono momentaneamente lontani. Vediamone qualcuna presente nella provincia di Pisa.

Centro Cinofilo Polivalente Zampa Bianca

A San Giuliano Terme, in via Lenin, troviamo il Centro Cinofilo Polivalente "Zampa Bianca", che, oltre ad offrire servizi di educazione cinofila, mette a disposizione una pensione per cani e gatti. La struttura è costituita da 18 box coperti, suddivisi ognuno in reparto giorno e reparto notte. Possibilità di riscaldamento nei mesi invernali e ventilatori nei mesi estivi.

Info: https://www.zampabianca.com/

MadAmaDog

A Pisa, in via Alessandro da Morrona, troviamo MadAmaDog, centro di educazione cinofila che, tra i suoi numerosi servizi, offre anche una pensione casalinga senza box per cani. Possibilità di usufruire anche del servizio dog sitting.

Info: https://www.madamadog.it/

Parco Verde Rifugio

A Lari, in via del Commercio, troviamo il Parco Verde Rifugio, che, oltre ad essere un canile rifugio e sanitario accreditato, svolge il servizio di pensione per cani, anche a domicilio.

Info: https://www.facebook.com/Parco-Verde-Rifugio-Pensione-Per-Cani-327272747358009

B&B For Dog

Il B&B For Dog si trova a Buti in via Sarzanese Valdera, località Montecucco, ed è una pensione per cani aperta 24 ore su 24. Aperta nel 2018, ha come scopo quello di far sentire gli animali come a casa.

Info: https://www.facebook.com/bbfordog/

L'elenco presente in articolo è puramente indicativo e non esaustivo.