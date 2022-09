Piante tossiche per cani e gatti, ecco quali sono

Quando in casa si ha un animale domestico come un cane o un gatto bisogna prestare particolare attenzione anche alle piante. Alcune di queste, infatti, sono pericolose per i nostri pet in quanto tossiche. Vediamo quali possiamo mettere all'interno del nostro appartamento e quali, invece, devono essere evitate.

Le piante che non sono tossiche per cani e gatti

Queste le piante che non rappresentano una minaccia per i nostri cani ed i nostri gatti:

clorofito : purifica l'aria ed è assolutamente pet friendly;

: purifica l'aria ed è assolutamente pet friendly; orchidee : quando sono in fiore, rappresentano uno degli spettacoli floreali più belli da ammirare tra le quattro mura e sono totalmente innocue per i nostri animali;

: quando sono in fiore, rappresentano uno degli spettacoli floreali più belli da ammirare tra le quattro mura e sono totalmente innocue per i nostri animali; boston : perfetta per arredare con stile un salotto, meglio ancora in un luogo ben illuminato e senza la paura che possa rappresentare un pericolo per Fido e Micio;

: perfetta per arredare con stile un salotto, meglio ancora in un luogo ben illuminato e senza la paura che possa rappresentare un pericolo per Fido e Micio; chamadorea: nota anche coma palma minore, va d'accordo con gli animali ed è davvero semplice da coltivare.

Le piante tossiche per cani e gatti

Queste, invece, le piante che possono essere tossiche per cani e gatti: