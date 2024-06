'Il mondo e gli altri animali', oltre 900 alunni a lezione per conoscere meglio gli amici a quattro zampe

Sono state 46 le classi, per un totale di oltre 900 alunni delle scuole primarie e superiori della provincia di Livorno e Pisa, che hanno partecipato nell’anno scolastico appena concluso ai due percorsi didattici pensati dall’Educazione alla Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest nell’ambito del progetto 'Il mondo e gli altri animali' relativi alla relazione e al possesso responsabile degli animali cosiddetti d'affezione e, in particolare, al cane.



“Da quasi 10 anni - spiega Luigi Franchini, responsabile Educazione e Promozione della Salute Area Sud della Azienda USL Toscana nord ovest - è operativo nelle scuole delle province di Pisa e Livorno, il Progetto didattico 'Il Mondo e gli atri animali' ideato e realizzato con la collaborazione del dottor Marco Verdone, medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione. Si tratta di un progetto finalizzato a offrire strumenti di conoscenza per ampliare la visione del mondo attraverso la mediazione degli animali, stimolando un approccio globale ai temi della salute, biologia, ambiente, alimentazione, educazione, etica, in una visione 'One Health' come indicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Nel corso degli anni il progetto si è arricchito di ben sette moduli per adattarsi alle necessità educative delle varie realtà scolastiche. Uno dei moduli riguarda la relazione con i principali animali cosiddetti d’affezione che popolano le case degli italiani e in particolare i cani”.



“Una corretta interazione con gli animali di specie diverse, soprattutto in età scolare - conferma Marco Verdone, veterinario del Dipartimento di Prevenzione - genera percorsi di interesse sia sul piano delle capacità cognitive che su quello dell’empatia, oltre che in diversi ambiti riabilitativi e terapeutici. Abbiamo così progettato per le prime e seconde classi primarie un 'Modulo Junior', mentre per la classi superiori uno specifico percorso sul “Possesso responsabile degli animali da affezione”. In entrambi i moduli ci si è avvalsi della collaborazione di volontari qualificati che hanno animato i loro interventi con cani specificamente idonei per queste attività. Il progetto ha usufruito della collaborazione volontaria di vari soggetti qualificati in Interventi Assistiti con Animali (IAA), esperti di educazione cinofila e di relazioni coevolutive umano-animale. È doveroso, quindi, ringraziare questi volontari che, in alcuni casi da anni, credendo nei principi e nelle modalità del progetto, offrono le loro competenze con generosità, adattandosi anche alle esigenze e varie problematiche delle scuole e classi coinvolte. Ricordiamo, quindi, il contributo ricevuto da Loretta Salusti e Fabrizio De Fant della zona delle Valli Etrusche, dell’Associazione Dogs nella città di Livorno e dell’Associazione Fantasia Cinofila sulla provincia di Pisa”.