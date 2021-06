Gatto rimane incastrato in una canna fumaria esterna, salvato dai vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un gatto nella giornata di mercoledì 9 giugno. L'animale, come riporta la pagina Facebook delle guardie Zoofile N.O.G.R.A della sezione di Pisa, era rimasto incastrato in una canna fumaria esterna in Corte Sanac, nel quartiere di Porta a Mare. Per liberarlo gli operatori N.O.G.R.A. intervenuti, la responsabile Rosanna Mottola ed Eleonora Carli, hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo circa un'ora di tentativi, il gatto, che non è stato possibile catturare, è riuscito a passare dalla via di fuga aperta dai soccorritori e a mettersi in salvo.