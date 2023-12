Rimane in trappola su un terrazzino della Procura: gabbiano salvato

Intervento questa mattina, 13 dicembre, a Pisa da parte del Nucleo Guardie Zoofile N.O.G.R.A., attivato dal personale della Procura di Pisa, per un gabbiano che imprudentemente si era posato all'interno di un terrazzino molto stretto dotato di una piccola tettoia. L'animale non aveva lo spazio sufficiente per poter riprendere il volo.



Una volta catturato le Guardie Zoofile hanno verificato che il gabbiano non avesse alcun tipo di impedimento o problemi alle ali e lo hanno poi liberato lungo la sponda del fiume Arno, in direzione del Lungarno D'Annunzio.