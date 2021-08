Spiagge per cani in Toscana, dove fare il bagno con gli amici a quattro zampe

L'estate, con le sue giornate lunghe e calde, è sinonimo di mare e tintarella. Negli ultimi anni sono diventate sempre più numerose le spiagge, sia libere che di stabilimenti balneari, che si sono attrezzate per ospitare insieme a noi anche i cani, ormai parte totalmente integrante delle nostre famiglie. Vediamone alcune presenti in Toscana.

Single Fin Tuscany Dog Beach

Al Calambrone, in provincia di Pisa, troviamo il Single Fin Tuscany Dog Beach, spiaggia attrezzata per cani con 22 gazebo e 80 ombrelloni suddivisi per taglia. Possibilità di fare il bagno con i nostri amici a quattro zampe senza limiti di orario.

Per info: singlefintuscany.com

Bau Beach

A Cecina, in provincia di Livorno, troviamo il Bau Beach, spiaggia appositamente strutturata per ospitare i cani. Presente anche una zona in mare delimitata da boe dove i nostri amici a quattro zampe possono fare il bagno in totale libertà.

Per info: baubeach.net

Dog Beach

Sempre in provincia di Livorno, stavolta a San Vincenzo, troviamo il Dog Beach, spiaggia pensata per farci trascorrere giornate di relax insieme ai nostri cani senza nessuna limitazione di balneazione.

Per info: dog-beach.it

Pascià Glom Dog Beach

A Piombino (provincia di Livorno), troviamo il bagno Pascià, stabilimento balneare per cani sito nel mezzo del parco naturale della Sterpaia nel golfo di Follonica. Presenti apposite docce per i nostri animali.

Per info: bagnopascia.it

Spiaggia Puntone di Scarlino

In località Puntone Vecchio, a Scarlino (Grosseto), troviamo una spiaggia libera in cui sono ammessi i cani di tutte le taglie, purché i padroni siano muniti del necessario per mantenere la spiaggia pulita.

Spiaggia Bau Beach Punta Ala

A Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto), troviamo la spiaggia libera Bau Beach, in cui i cani sono i benvenuti e possono correre liberamente senza museruola.

Fuorirotta Beach Club

Lo stabilimento balneare Fuorirotta Beach Club di Marina di Grosseto è totalmente dog-friendly, con i cani che però devono essere tenuti al guinzaglio.

Per info: fuorirottabeachclub.it

L'elenco presente in articolo è puramente indicativo e non esaustivo.