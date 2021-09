Colonie feline, come accedere gratuitamente al servizio di sterilizzazione dei gatti

Gli interventi vengono effettuati dal servizio veterinario dell'USL presso l'ambulatorio veterinario del canile sanitario municipale in Via di Granuccio ad Ospedaletto

Il servizio di sterilizzazioni feline del Comune di Pisa prevede la la possibilità di sterilizzare gratuitamente i gatti liberi che vivono nelle colonie feline censite sul territorio comunale e riconosciute con atto formale. Gli interventi di sterilizzazione chirurgica vengono effettuati dal servizio veterinario dell'USL presso l'ambulatorio veterinario del canile sanitario municipale in Via di Granuccio ad Ospedaletto. Vediamo come accedere al servizio.

Come prenotare gli interventi di sterlizzazione

Per prenotare gli interventi di sterilizzazione occorre:

che il referente od altro soggetto da lui formalmente delegato - verificati su questa pagina gli interventi disponibili - si rechi presso l'U.O. Tutela Animali tassativamente nell'orario di ricevimento al pubblico (martedi' 09.00-12.30, giovedi' 15.00-16.30) e comunque entro e non oltre la mattina del giorno lavorativo precedente a quello dell'intervento; al referente o al delegato gli verra' rilasciata contestualmente la relativa autorizzazione.

oppure

che il referente - verificati su questa pagina gli interventi disponibili - compili in ogni sua parte, sottoscriva e trasmetta per posta elettronica esclusivamente all'indirizzo animali@comune.pisa.it il presente modulo (pdf 0.7mb) entro e non oltre la mattina del giorno lavorativo precedente a quello dell'intervento; il referente ricevera' per posta elettronica la relativa autorizzazione entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'intervento.

Non saranno accettate richieste di sterilizzazione:

relative a giorni successivi a quelli degli interventi ancora da affettuare;

incoerenti con la composizione numerica della colonia dichiarata dal referente ufficiale nell'ultimo censimento;

giunte dai referenti ufficiali che non hanno assolto agli adempimenti dell'ultimo censimento.

Date le caratteristiche intrinseche del servizio di posta elettronica, non è garantito il ricevimento né delle richieste, né delle autorizzazioni, trasmesse a mezzo e-mail. Le pronotazioni errate, incomplete, non sottoscritte, giunte illeggibili o con modalita' diverse da quelle suddette saranno scartate senza avviso.