Cani: torna il Trofeo Ubi Ubi a Calcinaia

Un quarto di secolo a celebrare la bellezza dei migliori amici dell’uomo, di quegli splendidi esemplari a 4 zampe che riescono a rallegrare, a fare compagnia, a portare gioia e condivisione nella vita di tante persone.

Torna a Calcinaia per la sua edizione d’argento, quella del venticinquennale, il Trofeo Ubi Ubi, l’esposizione canina organizzata dall'associazione Amici Del Cane di Calcinaia sotto l'egida del Comitato Cinofilo Pisano. Tante le iniziative in programma per l'ormai tradizionale appuntamento con i migliori amici dell’uomo, dedicato a cani di razza e non, che si terrà domenica 1 ottobre.



La manifestazione è valida come Finale del Campionato Regionale per cani di razza e non. Le iscrizioni saranno effettuabili a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 10.30 del mattino. Al Trofeo Ubi Ubi non mancheranno inoltre presentatori mini e maxi. A completare la giornata due raduni: Pastori Scozzesi (Bearded Collie, Border Collie, Rough Collie, Shetland e Smooth Collie) e Retriever (Golden, Labrador, Fletcoated, Nuova Scozia Retriever, Chesapeake Retriever).



La manifestazione si svolgerà nei giardini retrostanti la Casa del Popolo di Calcinaia, in via Garemi e via Buozzi; in caso di maltempo invece sarà rimandata a data da stabilire. Per maggiori informazioni è possibile contattare Fiorenza Madiai (346 4143116 o 0587 488069) o Paolo Ingoglia (347 2756209). Sul posto saranno attivi due stand gastronomici e sarà garantito il servizio veterinario.