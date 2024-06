A Castelnuovo di Val di Cecina il saggio di fine anno della scuola di musica dell’associazione Alfio Benincasa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come ogni anno l’arrivo dell’estate è tempo di valutazioni e, considerato il gradimento popolare, gli studenti della scuola di musica Alfio Benincasa sono stati tutti ampiamente promossi. Domenica 16 giugno, nella cornice del piazzone, ad ingresso libero, si è tenuto il saggio di musica. Per l’occasione, l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Val di Cecina, aveva montato un palco dove i ragazzi si sono esibiti a favore di tutti gli intervenuti. Giacomo Venturi, presidente dell’associazione, ha ricordato l’evoluzione della scuola, nata come distaccamento dell’Accademia di Volterra, poi passata sotto la ProLoco di Castelnuovo e dal 2016 costituitasi come Associazione di Promozione Sociale Alfio Benincasa. Venturi ha quindi ringraziato l’opera di tutti i componenti dell’associazione, menzionando gli attuali consiglieri Emma J. Williams, Lisa Vascelli, Simona Brogi, Riccardo Martignoni e Giacomo Mezzetti. L’associazione conta più di 100 iscritti provenienti oltre che dal comune di Castelnuovo di Val di Cecina, dai comuni di Pomarance e di Monterotondo Marittimo. La serata è iniziata con la proiezione di un video che ha ripercorso le tappe della scuola, alla fine del quale sono stati mostrati i nuovi locali, messi a disposizione dell’amministrazione comunale, dove dal 2023 si sono tenuti i corsi della scuola. Successivamente ha preso parola Riccardo Martignoni che prima di presentare la serata ha ringraziato il parroco, che per molti anni ha ospitato la scuola nei locali dell’ex scuola materna parrocchiale, e l’amministrazione comunale, nella figura del Sindaco Alberto Ferrini, che grazie alla riqualificazione dell’area dell’ex-fattoria del Canalino come area Didattico Ricreativa, ha realizzato dei locali adeguati per la Scuola di Musica. Le esibizioni sono iniziate subito dopo i ringraziamento ai maestri: Basso – Simone Giusti, Batteria Mirko Rosi, Canto Elisa Cenni (soprano) e Giulia Franchino (canto moderno), Chitarra - Gabriele Tito Capaccioni e Simone Sandrucci, Pianoforte - Anita Bacconi e Violino - Silvia Poli provenienti anche da fuori provincia. Gli studenti della scuola si sono esibiti con brani corali, esecuzioni singole per pianoforte, violino, basso e voce. Tra questi ricordiamo i più celebri “Californication”, “Vengo anch’io”, “Ufo Robot” e “Tutto quello che un uomo”. Il presidente Venturi ha chiuso la serata ricordando che grazie all’importante sostegno dell’amministrazione comunale la scuola di musica riesce a mantenere basse le rette (per l’anno 2023/2024 è stata di 30€/mese) ed ad offrire sempre più opportunità come corsi di teatro e di danza. Anita Bacconi ha ricordato i prossimi appuntamenti del 16 giugno con il saggio della scuola di Danza alla Pista di Castelnuovo di Val di Cecina e il 28 Giugno con il bis del saggio della scuola di musica a Monterotondo Marittimo.