A Pisa apre un nuovo centro di formazione dedicato alla cucina professionale

Sabato 2 Luglio, alle ore 18, ci sarà il taglio del nastro della nuova sede dell’Accademia Italiana Chef a Pisa. La prestigiosa scuola di cucina professionale apre il suo settimo polo formativo in via Cisanello 145-147 con l’intento di servire tutta la riviera toscana con i suoi corsi di formazione professionali dedicati al mondo della cucina, pasticceria e pizzeria.

L’Accademia, da oltre 10 anni, riesce ad inserire nel mondo del lavoro migliaia di nuovi addetti, trasformando una Passione in una Professione. Grazie ai suoi programmi formativi con Certificazione Europea ISO 21001, raccoglie le richieste del mercato del lavoro e crea una formazione professionale innovativa, coadiuvando post diploma l’inserimento lavorativo dei suoi diplomati.

L’Accademia porta a Pisa il suo bagaglio di collaborazioni che contano 5000 strutture ricettive convenzionate (tra cui 35 Ristoranti stellati e le pasticcerie più premiate d’Italia), 6 grandi gruppi di ristorazione (tra i quali Big Mamma, Pizzikotto, Kebhouze), 7 Tour operator (tra cui Eden Viaggi, Alpitour e Turisanda), tutte risorse del mondo del lavoro che assorbono ogni anno decine di neo diplomati.

Il nuovo centro di formazione sarà anche una Sede Ufficiale della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, una forza dalla valenza internazionale ma 100% italiana che ha come obiettivo l’elevazione della qualità della filiera della pasticceria.

In questo periodo frenetico, post pandemia, la ricerca di personale qualificato nel mondo della ristorazione ha toccato vette mai raggiunte prima. L’Accademia raccoglie la necessità del mercato e per farvi fronte si dota di questo nuovo Polo Formativo nella magnifica città di Pisa, punto nevralgico e strategico per tutte le provincie tirreniche della Regione Toscana.

La nuova sede è in grado di accogliere centinaia di allievi all’anno ed inserirli con successo nel mondo del lavoro.