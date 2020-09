A Pontedera corso di scrittura creativa per ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Inizia venerdì 2 ottobre, dalle ore 15:00 alle 16:00, il nuovo corso di scrittura creativa per ragazzi dai 10 ai 15 anni organizzato dalla Libreria Roma/Ubik di Pontedera (Via della Misericordia, 18) in collaborazione con la scrittrice Paola Alberti, laurea in Italianistica cum laude, allieva di Vincenzo Cerami e di Dacia Maraini e regista teatrale. Il titolo degli incontri? “Come ho scritto un libro per caso”. Ogni 15 giorni una lezione per entrare in un vero e proprio laboratorio creativo, giocando e divertendosi con le parole e con i testi, attraverso il gioco dello straniamento e dell'identificazione, ispirandosi a Gianni Rodari. Per informazioni su costi e iscrizioni Libreria Roma tel. 0587/52446.