Cascina, agevolazione sulle tariffe Tari 2022: domande entro il 10 ottobre

Sono stati prorogati di altri 10 giorni i termini per la presentazione delle domande per ottenere lo sconto in bolletta sulla Tari 2022 nel Comune di Cascina. La nuova scadenza è dunque fissata per il 10 ottobre. Le domande possono esser presentate in considerazione della riduzione dei redditi percepiti a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: per le utenze domestiche sono stabilite, per l’anno 2022, importanti riduzioni sul totale della tariffa e nel limite delle disponibilità finanziarie dell’ente (stanziati oltre 52mila euro).

"Si tratta di una misura importante - sottolineano gli assessori Paolo Cipolli (ambiente) e Giulia Guainai (sociale) - che porta le riduzioni fino al 50% della somma dovuta, prevedendo l’emissione di una bolletta già scontata. In un periodo storico attanagliato dal ‘caro bollette’, questa è una misura da cogliere al volo".

Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione Isee, presentate entro il 10 ottobre 2022 allo Sportello Sepi di Cascina, dove sarà possibile compilare la domanda (Via Tosco Romagnola 238, dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12.30 e il giovedì pomeriggio 14.15-15.30; per informazioni chiamare il numero 050/220561). La richiesta (modello apposito scaricabile dal sito) può esser presentata anche con queste modalità: attraverso il portale Infotributi dal sito di Sepi cliccando sulla sezione “Scrivi a Sepi”; per posta indirizzata a S.E.Pi. Spa, via Cesare Battisti n.53 – 56121 Pisa; per fax al numero 050/820850; per posta elettronica certificata all’indirizzo sepi-pisa@legalmail.it.