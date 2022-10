Albo degli scrutatori a Vecchiano: domande fino al 30 novembre

Il comune di Vecchiano rende noto che fino al 30 novembre è possibile fare domanda per essere iscritti nell’albo degli scrutatori. Per iscriversi è necessario essere residenti nel comune di Vecchiano. Chi ha già presentato domanda negli anni scorsi non deve ripeterla.

Le domande devono essere fatte all’Ufficio Elettorale del comune, posto in Via XX Settembre 9, presso la Sede Comunale distaccata e aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, il martedì dalle 15.30 alle 17.30 ed infine il giovedì dalle 14.30-16.30: per maggiori informazioni è possibile contattare il medesimo ufficio scrivendo a elettorale@comune.vecchiano. pisa.it.