Alta Val di Cecina: variazione orari distretti di Ponteginori e Montecatini

La Asl Toscana nord ovest informa che alcune attività svolte nei distretti di Montecatini Val di Cecina e di Ponteginori subiranno modifiche d’orario. Nel mese di luglio lo sportello ammnistrativo sarà aperto a Ponteginori, il mercoledì dalle 11 alle 13, e il venerdì, dalle 8 alle 9.30, a Montecatini Val di Cecina.

Inoltre, dal 12 luglio 2024, al distretto Montecatini Val di Cecina i prelievi del sangue e gli esami di laboratorio saranno effettuati il venerdì dalle ore 8 alle ore 9.30.

Si ricorda che per lo svolgimento delle pratiche amministrative (scelta del medico/pediatra e iscrizione al SSN, Rilascio e attivazione Tessera Sanitaria, Rilascio attestato esenzioni) è comunque sempre possibile l’utilizzo del servizio di posta elettronica tramite l’indirizzo sportellialtavaldicecina@ uslnordovest.toscana.it. Inoltre per il ritiro dei referti è possibile usufruire anche del punto di accesso on line fascicolosanitario.regione. toscana.it tramite il quale si accede anche agli altri servizi di sanità digitale di Regione Toscana come la scelta del medico e il CUP on-line.