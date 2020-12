Anmic: distribuzione mascherine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si informa che data l’emergenza sanitaria e i conseguenti disagi a carico delle persone più fragili, in data giovedì 17/12/20, l’Assessore Ing. Raffaele Latrofa e il Responsabile P.O. Ufficio Protezione Civile Ing. Padroni hanno ritenuto necessario distribuire ulteriori 4000 mascherine filtranti oltre a quelle già distribuite a tutti i cittadini residenti nel Comune di Pisa, alle persone con disabilità che ne abbiano necessità per recarsi nei luoghi di cura e assistenza o per particolari esigenze personali legate alla propria patologia. La distribuzione avverrà con il supporto di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), l'associazione di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità che da venerdì 18 dicembre metterà a disposizione la propria sede, sita in Via dei Sepolcri 4 (Sant'Ermete) appositamente sanificata e allestita nel rispetto delle prescrizioni normative regionali in materia Covid-19, e il proprio personale per il ritiro del materiale da parte di tutti i soggetti portatori di Handicap (Legge 104/92). Oltre ai soggetti privati potranno rivolgersi all’Anmic anche tutte le Associazioni impegnate nel settore della disabilità che vorranno favorire la distribuzione dei dpi ai propri associati e alle persone da loro assistite e che potranno ritirare le mascherine secondo il proprio fabbisogno. Si precisa che lo stato di Handicap o Invalidità dovrà essere dimostrato mediante la produzione di una copia del verbale. Per agevolare la distribuzione ed evitare assembramenti la distribuzione avverrà su prenotazione contattando il numero 3479494981 o inviando una mail a anmicpisa@gmail.com dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30."

