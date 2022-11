Annullato il 'Concerto d'Autunno' del 3 novembre al Teatro Verdi di Pisa

Il Concerto di Autunno 2022 dell'Orchestra dell'Università di Pisa in programma al Teatro Verdi il prossimo 3 novembre è stato annullato per cause di forza maggiore. L’esibizione è stata rimandata all’8 febbraio 2023. Anche prenotazioni dei biglietti sono state annullate. I nuovi biglietti potranno essere prenotati in prossimità della nuova data del concerto.