Annuncio ufficiale della Fiera di San Casciano 2024

Siamo lieti di annunciare che la tradizionale Fiera di San Casciano si terrà quest'anno dal giorno 8 al 16 agosto 2024. Questo evento annuale, che attira visitatori da gran parte del territorio, sarà un'occasione imperdibile per celebrare le nostre radici culturali e la nostra comunità. Il programma della Fiera è attualmente in fase di definizione. Promettiamo un ricco calendario di eventi che includerà spettacoli, attività per tutte le età e momenti di intrattenimento che faranno vivere appieno lo spirito della nostra comunità. Inoltre, siamo orgogliosi di annunciare che Andrea Pardini è stato nominato nuovo Presidente del Comitato Paesano. Andrea porta con sé una ventata di freschezza e nuove idee, ed è determinato a rendere questa edizione della Fiera di San Casciano la migliore di sempre. Seguiteci sui nostri canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti e i dettagli sul programma della Fiera. Per ulteriori informazioni, contattare:

Ufficio Stampa Fiera di San Casciano

Sito Web: https://www.fierasancasciano.it/

Telefono: +39 342 0710549