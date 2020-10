Vecchiano, una mostra allo Spazio Culturale Tabucchi in onore dello scrittore

In arrivo un evento per celebrare la memoria di Antonio Tabucchi, organizzato dal Comune di Vecchiano in collaborazione con l'Associazione Culturale Antonio Tabucchi. Sabato 10 ottobre alle 11 presso lo Spazio Culturale che porta il nome dell’illustre scrittore, sarà inaugurata l’installazione a lui dedicata, dal titolo 'Un ricordo di Antonio-La vita non è in ordine alfabetico'.

"Si tratta di una sorta di viaggio ideale fatto di immagini che racchiudono l’opera letteraria di Antonio Tabucchi, il nostro concittadino più illustre. La pandemia in corso ha fatto si che non abbiamo potuto organizzare il consueto evento che il Comune di Vecchiano dedica a Tabucchi nel mese di marzo, in occasione della sua scomparsa. Con la mostra allestita nello Spazio Culturale celebriamo con qualche giorno di distanza la sua nascita, che sarebbe caduta lo scorso 23 settembre", afferma il sindaco Massimiliano Angori.

"L’installazione rappresenta un percorso nelle opere e nel modo di pensare di Antonio, una mostra che abbiamo deciso di organizzare con l’Associazione Culturale Antonio Tabucchi conferendo all’evento quella condivisione con la comunità che faceva parte anche della filosofia tabucchiana, i cui scritti, a tratti, riflettevano le origini vecchianesi dell’autore, che durante la sua vita non ha mai tagliato il legame con il nostro borgo, rimanendo per tutta la sua vita il luogo natìo a cui spesso fare ritorno", aggiunge l’assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo.

L’evento di sabato 10 ottobre vedrà i saluti del sindaco Massimiliano Angori e gli interventi dell’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo e del vicepresidente dell’Associazione Culturale Antonio Tabucchi, Ovidio Della Croce. L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid19; è obbligatorio l’uso della mascherina in base alle recenti disposizioni governative, anche se l’evento si svolgerà all’aperto. Tutti i dettagli su www.comune.vecchiano.pi.it