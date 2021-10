Aperte le iscrizioni all'Accademia Musicale Alta Valdera di Peccioli

Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Accademico 2021-2022 dell’Accademia Musicale Alta Valdera di Peccioli. Oltre ai corsi già attivi presso la stessa, per i 15 anni dalla sua fondazione, l’Accademia ha ampliato la sua offerta legata alla musicoterapia proponendo corsi di tecniche di rilassamento e tecniche vocali per gestanti e di canto postnatale (0-9 mesi).

"I corsi si pongono l’obiettivo di mettere al centro la musica, il corpo e la voce attraverso esercizi di ascolto e rilassamento come ponte di interazione profonda tra la madre e il bambino", spiega il Maestro Simone Valeri, direttore dell’Accademia. Altre novità sono i corsi di basso e contrabbasso jazz e lettura di spartito per cantanti lirici. Per informazioni 338 2963108