Aperte le iscrizioni alla scuola di musica della Filarmonica Pisana

A partire dal primo Settembre 2020 riapriranno le iscrizioni ai corsi di strumento della Scuola di Musica della Filarmonica Pisana. La società Filarmonica Pisana, la cui origine risale al lontano 1765, è una vera e propria istituzione per la città di Pisa. Con la sua banda, la sua orchestra e il suo coro è sempre, e da sempre, attiva nella promozione della cultura musicale sul territorio. La Scuola di Musica, diretta dal Maestro Carlo Franceschi, è attiva sin dal 1958 ed ha formato negli anni tanti strumentisti poi distintisi in molti contesti professionali nazionali e internazionali. L’offerta didattica propone corsi di livello base, medio e avanzato, di Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Sassofono, Tromba, Trombone, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Batteria e Percussioni, Pianoforte, Arpa, Canto Lirico, Canto Moderno, Chitarra Classica, Chitarra Moderna, Basso Elettrico, Tastiere, Fisarmonica. L’inizio delle lezioni è previsto a partire dal 14 settembre. L’offerta formativa è arricchita dai corsi complementari di solfeggio, armonia e storia della musica, che per il momento si svolgeranno in modalità online e dai corsi di musica d’insieme. Tutte le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale presso la sede di via Contessa Matilde, n.10 a Pisa in spazi attrezzati nel pieno rispetto delle normative di contenimento del COVID-19. Per informazioni sui corsi, sui docenti e sulle modalità d’iscrizione si consiglia di scrivere all’indirizzo email info@filarmonicapisana.it oppure di chiamare la Segreteria al numero 050.562151 (a partire dal 1 settembre, dal lunedì al venerdì dalle h.16 alle 19).

