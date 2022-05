Arcadia: progetto biking-life

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

BIKING-LIFE è un progetto pilota di 4 uscite che ha la stessa Filosofia del progetto WALKING-LIFE ® quello di portare a pedalare, andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore. Il progetto nasce da un’idea del Dott. Francesco Simone, Allenatore e Coach di WL, che vede l’uso della Bike in modo consapevole e dinamico. Un nuovo approccio globale alla bicicletta come mezzo di trasporto, mezzo di esplorazione del territorio e strumento allenante. Biking Life è un progetto di “educazione alla bicicletta” in tutte le sue declinazioni. 4 appuntamenti in un crescendo di formazione collettiva teorica e pratica sul territorio. I percorsi proposti sono tutti di facile-media difficoltà. Sono accessibili a tutti coloro che hanno già un’esperienza anche minima con l’uso della bicicletta, sia da città che mountain-bike o bici da corsa. I percorsi sono tutti nel territorio di Pisa città e zone limitrofe con esplorazione di molteplici ambienti naturali come mare, campagna, macchia mediterranea e lungofiume. Per tutte le informazioni e prenotarsi visitare il sito https://www.asdarcadia.com/category/biking-life/