Arcadia: summer camp 'Vacanze natura'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È il tutto esaurito per la seconda settimana consecutiva che determina il grande successo del Summer Camp “Vacanze Natura” organizzato dall’a.s.d. a.p.s Arcadia presso il Centro Visite Monte Castellare a Asciano. Il grande risultato è dovuto sicuramente anche allo scenario naturalistico nel quale i campi solari sono immersi e grazie al lavoro di Arcadia che per ormai il secondo anno fornisce questo servizio che mai prima d’ora era stato realizzato in quest’area. Tra le tante attività emergono le escursioni organizzate in collaborazione con l’associazione Piedi in Cammino che mette a disposizione le sue guide GAE per assicurare il divertimento in totale sicurezza, oltre alla novità dei Laboratori di Biodiversità condotti dall’apicoltore e collaboratore di Arcadia nel progetto Bee The Change Corrado Mundo che una volta alla settimana illustra il mondo delle api ai piccoli esploratori. La struttura, dotata anche di Foresteria, offre anche servizio mensa. Per ricevere altre informazioni visitare il sito https://www.asdarcadia.com/campi_solari_6_14/