Aringhieri Distribuzione premiata come eccellenza italiana a Sanremo 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gli InTaste Excellence Awards assegnati dalla ShowEvent di Alfonso Stagno si sono svolti nella suggestiva cornice del Grand Hotel Des Anglais il 4 marzo in concomitanza con il Festival Internazionale della Canzone Italiana . La premiazione è stato l’evento di punta della rassegna Sanremo DOC e ha assegnato diversi premi a eccellenze italiane di vari ambiti: dall’enogastronomia fino allo spettacolo con nomi del calibro della conduttrice RAI Metis Di Meo e lo chef Lorenzo Giglioli, il più richiesto per i matrimoni VIP che ha anche organizzato il pranzo per il grande giorno di George Clooney. Il maestro pizzaiolo Florindo Franco è stato premiato per la sua recente vittoria a Il Boss delle Pizze e per il lustro dato alla regione Calabria, ma è stata anche premiata l'azienda pisana Aringhieri Distribuzione. Il titolare Andrea Aringhieri ha sempre fatto della ricerca della qualità il suo mantra ed è parso entusiasta durante la cerimonia: "È un onore essere a Sanremo nella settimana più importante dell'anno per lo spettacolo italiano e ricevere questo riconoscimento. La ricerca dell'eccellenza con materie prime di altissima qualità che non offre nessun'altra azienda a ristoratori, grandi chef e privati è da sempre il nostro tratto distintivo". Durante il pranzo il pluripremiato chef Lorenzo Giglioli ha realizzato un piatto speciale con alcuni dei prodotti della Aringhieri Distribuzione: insalata di pera con prosciutto e bottarga di piccione dell'allevatore allo stato brado Carlo Giusti. Durante il pranzo gli ospiti hanno potuto sorseggiare il Chianti Classico di Casa Emma, una delle aziende toscane più apprezzati dalle riviste internazionali capace di attirare persino le critiche positive del Financial Times.

Gallery