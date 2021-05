L'Azalea della Ricerca Airc a Pisa per la Festa della Mamma

Appuntamento il 9 maggio in Logge di Banchi per la raccolta fondi utile alla ricerca contro i tumori

Compatibilmente con le indicazioni sanitarie, dopo un anno di assenza, i volontari pisani di Airc tornano domenica 9 maggio per la Festa della Mamma in Logge dei Banchi a distribuire l'Azalea della Ricerca. Con una donazione di 15 euro verrà consegnata questa colorata pianta, che si è dimostrata una preziosa alleata per la salute femminile e per il lavoro dei ricercatori in ambito oncologico. Un regalo speciale per tutte le mamme, un gesto concreto che da 37 anni ha consentito la raccolta di fondi per sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Il Comitato Toscana Airc ed Associazione I Cavalieri desiderano ringraziare i cittadini pisani per la generosità dimostrata. La distribuzione avverrà domenica prossima dalle ore 8 fino ad esaurimento delle piantine in Logge dei Banchi e in Piazza XX Settembre dinanzi al Comune di Pisa. Prenotazioni ed informazioni contattare il responsabile Pisa e San Giuliano Terme al 335 5863364 (Daniele Conti) oppure visitare il sito speciale della manifestazione.