Banchetto con bandiere, magliette e gadgets del Giugno Pisano all'aeroporto Galilei

Sabato 18 e domenica 19 maggio all’interno del terminal dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, sarà allestito un banchetto, sul lato destro dell’ingresso Partenze, presso il quale sarà disponibile il materiale originale delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa relativo al Gioco del Ponte e al Palio di San Ranieri.

L’iniziativa di promozione del materiale brandizzato degli eventi del Giugno Pisano all’aeroporto è un’altra importante iniziativa sul fronte della diffusione di bandiere, magliette e gadgets di Gioco del Ponte e Palio di San Ranieri promossa dall’assessorato alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, per far sì che il materiale sia sempre più conosciuto e utilizzato, così da diventare automaticamente e gratuitamente efficace veicolo pubblicitario. Dopo gli addobbi al Centro commerciale Pisanova, proseguono le attività volte a far conoscere sempre più a cittadini e turisti il Gioco del Ponte e il Palio di San Ranieri.