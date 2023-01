San Giuliano: il Comune cerca un soggetto a cui assegnare lo 'Sportello tutela animali'

Il comune di San Giuliano Terme ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso pubblico, per la convenzione triennale 2023-2025, riguardante l'assegnazione del servizio 'Sportello tutela animali'. Lo sportello provvede a fornire informazioni ai cittadini e svolgere attività funzionali al benessere animale. Il bando sarà aperto ad associazioni, organizzazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro che operano nel settore.

Chi prenderà in carico il servizio, tra i vari compiti, dovrà garantire una presenza settimanale in Comune e una reperibilità telefonica diurna, oltre a raccogliere istanze, suggerimenti, segnalazioni, inoltrati da cittadini e associazioni che abbiano rilevanza sotto il profilo della tutela animali e trasmetterle ad uffici ed organi competenti, oltre a supportare e stimolare l’attività di controllo ed intervento sul territorio da parte dei soggetti competenti. Al bando potranno partecipare esclusivamente: associazioni, organizzazioni di volontariato o enti senza scopo di lucro che abbiano per finalità la protezione degli animali e il loro benessere.

"Lo sportello tutela animali è un servizio per garantire l’intervento per il primo soccorso, il recupero di animali domestici e di fauna selvatica e per sensibilizzare la cittadinanza al benessere animale - afferma l’assessore alle Politiche per la tutela degli animali Roberta Paolicchi - Colgo l’occasione per ringraziare tutta la rete del volontariato che interagisce col Comune e che già oggi si prende cura degli animali abbandonati o randagi. Con questo nuovo atto proseguiamo il percorso iniziato con il rientro in convenzione con il canile sanitario 'Soffio di vento' e la stipula della convenzione con il Cruma di Livorno".

"Il nostro è un territorio vasto e assai diversificato: a zone urbanizzate si alternano grandi spazi a verde o agricoli, aree montane, corsi fluviali e una rete viaria profondamente estesa, tutti luoghi spesso frequentati o attraversati da una diversa varietà di animali - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Purtroppo può succedere che essi rimangano coinvolti in incidenti o si disorientino sottoponendosi a rischio investimento, per non parlare degli abbandoni o di altre situazioni in cui, a seguito di segnalazioni dei cittadini o di associazioni, lo Sportello tutela animali può essere d'aiuto nell'informazione e nell'indirizzo delle procedure da intraprendere con i soggetti competenti".