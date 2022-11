Pubblicato il bando per i banchi nei nuovi mercati ambulanti di Pisa

Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando per l'assegnazione di concessione per posteggi nei mercati ambulanti di nuova istituzione al Cep, I Passi, Putignano ed Ospedaletto. A comunicarlo è Anva, il sindacato di categoria di Confesercenti Toscana Nord, che ha predisposto un servizio di assistenza per coloro che volessero partecipare a questi bandi.

"Stiamo parlando di concessioni della durata di dodici anni come quelle di tutti i mercati - spiega il responsabile Anva Toscana Nord, Claudio Del Sarto - e riguardano le nuove sedi previsti nel Piano del Commercio su aree pubbliche. Nello specifico si sono 5 posteggi, di cui 3 alimentari un riservista, per il giovedì ad Ospedaletto, 10 posteggi di cui 6 non alimentari, 2 alimentari e 2 riservisti per il lunedì a Putignano, 4 posteggi di cui 2 non alimentari e 2 alimentari per il venerdì ai Passi e 10 posteggi di cui 4 alimentari, 3 non alimentari, 3 riservisti per il martedì al Cep. Per quest’ultimo specifico mercato a seguito di concertazione con le associazioni di categoria è stata prevista l'introduzione delle seguenti categorie merceologiche: prodotti ittici, rosticceria, frutta e verdura, derivati dei latticini e della salumeria toscana, articoli casalinghi per la pulizia della casa e l'igiene della persona, abbigliamento uomo, donna e bambino".

La conclusione di Claudio Del Sarto: "Abbiamo aperto un apposito sportello nella nostra sede di via Ponte a Piglieri a Pisa per la presentazione delle domande rivolgendosi alla consulente dottoressa Stefania Micco (tel. 050888083, cell. 3481237452 , s.micco@confesercentitoscananord.it). Le domande potranno essere presentate dal 29 novembre al 23 dicembre 2022. Qualora un soggetto intenda partecipare al bando per diversi mercati dovrà presentare tante domande quanti sono i mercati a cui intende partecipare. La concessione e l'autorizzazione saranno rilasciati per un periodo di dodici anni e la graduatoria sarà redatta tenendo conto del criterio della maggiore anzianità maturata presso il competente Registro delle Imprese. In caso di parità di quest'ultima sarà data priorità alla domanda pervenuta per prima".