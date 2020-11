Nuovi libri per la Biblioteca di Bientina

Sostenere direttamente e indirettamente tutta la filiera del libro, è un'azione da portare avanti con costanza, soprattutto quando i tempi sono difficili. E infatti nei prossimi giorni, arriveranno nuovi volumi sugli scaffali della Biblioteca di Bientina. Un risultato importante, che si è concretizzato grazie al contributo di 5000 euro in arrivo dal Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) che, nel maggio scorso, aveva disposto un fondo per il sostegno delle filiere del libro e dell’editoria libraria: dalle biblioteche alle librerie, passando per editori, distributori e autori.

Il Comune di Bientina aveva deciso di parteciparvi, risultando poi tra i beneficiari del bando. Queste le parole di Beatrice Pagni, Consigliera con delega alla Cultura e alla Memoria del Comune di Bientina: "In un momento difficile come questo in cui anche i libri vengono messi 'in quarantena', la rinascita di una biblioteca passa anche dal suo essere più ricca, dal suo diventare motore culturale. Lasciarsi contagiare dal potere dei libri e della lettura può essere una vera medicina, quella che potrà aiutarci a ricostruire il futuro. Questa opportunità arrivata dal Mibact, ci permette di accrescere il patrimonio librario della nostra biblioteca con volumi dedicati a tutte le fasce d'età, in particolar modo ai giovani lettori. Al contempo, riusciamo a sostenere concretamente tre librerie del territorio, portando avanti una prima ripartenza economica per un settore come quello dell'editoria, fortemente colpito dall'attuale crisi economica e dall'emergenza Covid".

"Vorrei ringraziare - conclude - infine l'Ufficio Cultura del Comune di Bientina nella persona della dottoressa Veronica Stelitano, per il fondamentale lavoro svolto nella richiesta di accesso al contributo". Nella giornata di venerdì 30 ottobre, è stata ritirata una prima parte di libri ordinati e a breve ne arriveranno altri, che saranno disponibili per tutti gli utenti della rete Bibliolandia.