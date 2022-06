Campi estivi a Calci: via dal 13 giugno, con il contributo del Comune

Favoriranno la risocializzazione, andranno ad aiutare le famiglie e, soprattutto, garantiranno un’estate ricca di iniziative all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Sono i campi estivi, organizzati grazie all’impegno delle tante associazioni attive e con il supporto e il contributo del Comune di Calci: partiranno tante offerte educative diversificate per fasce di età, da 0 a 16 anni, a partire dal 13 giugno fino alla fine del mese di agosto.

Il Comune ha deciso anche per quest’anno di confermare un contributo per i residenti a Calci dell’importo di 15 euro a bambino a settimana che andrà a ridurre la quota di iscrizione al campo estivo. Uno sforzo economico importante per il bilancio comunale ma, nei fatti, una risposta concreta alle famiglie. "Nonostante la crisi sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi due anni, l’impegno dell’amministrazione è sempre stato quello di supportare le associazioni affinché le attività estive fossero comunque organizzate, ovviamente in sicurezza, per garantire socialità e svago ai ragazzi e alle ragazze di Calci, nonché offrire un aiuto concreto alle famiglie in coerenza con quelli che sono i nostri impegni di mandato", è il commento dell’amministrazione comunale. Quindi arte, natura e laboratori, ma anche mare, teatro, campagna, archeologia e sport di squadra: tante e variegate le offerte delle attività estive di cui si possono trovare tutte le informazioni sul sito dell'ente e sulla pagina Facebook istituzionale.