Centri estivi a Capannoli: attività anche per gli adolescenti

Quest’anno l’amministrazione comunale di Capannoli, nell’organizzazione i centri estivi, ha voluto dedicare un campus estivo specifico ai ragazzi dagli 11 anni in su. 'Libertà in campo', un centro estivo che si svolgerà nel pomeriggio presso lo Stadio Comunale di Capannoli e che metterà al centro delle attività il tema della libertà, che costituirà la cornice di riferimento delle iniziative proposte; il campus, ideato dalla Cooperativa Arnera, sarà proposto per tutto il mese di luglio.

Iscrizioni e informazioni in Comune presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico o via mail a p.bonsignori@comune.capannoli.pi.it



Prende avvio quest’anno anche un nuovo progetto proposto dalla Cooperativa Arnera, con il partenariato dell’Unione Valdera.

'Ci sto? Affare fatica' è un’esperienza rivolta ai ragazzi dai 13 ai 19 anni, per la settimana dal 27/6 all’1/7, che vogliano prendersi cura di alcuni beni comuni contribuendo a valorizzare alcuni luoghi del nostro territorio, avendo in cambio un buono di 50 euro da spendere nei negozi locali.

Iscrizioni sul sito www.cistoaffarefatica.it



Altre iniziative sono quelle dei due laboratori intensivi, il primo di teatro e l’altro di musica elettronica e composizione rap, proposte a valere sui PEZ scolari.Settimane intensive, che si svolgeranno sempre a Capannoli, ideate dall’Associazione Culturale Mimesis, rivolte a ragazzi delle scuole secondariedi primo e di secondo grado.Info e iscrizioni a info@mimesis-cultura.org“Tante proposte, l’una diversa dall’altra, per dare nuove opportunità a ragazzi e ragazze più grandi, dagli adolescenti ai neo maggiorenni, e offrire spazi appositamente dedicati a loro - commenta il sindaco Arianna Cecchini - finita la scuola i ragazzi possono scegliere l’attività che preferiscono in base alle attitudini di ciascuno e ai propri sogni”.