Tutto pronto per i campi solari a Vecchiano: iscrizioni entro il 24 giugno

Fino al prossimo 24 giugno è possibile iscrivere ragazzi e ragazze delle scuole primarie e delle prime due classi della scuola secondaria ai campi solari per l’estate 2022 a Vecchiano.

Le attività sono rivolte ai bambini e alle bambine nati dal 2009 al 2015, e i campi solari si svolgeranno presso la Scuola Secondaria Leopardi di Nodica, in due turni: I turno dal 4 al 15 luglio; II turno dal 18 al 29 luglio.

La tariffa a carico degli utenti è pari a € 160,00 a bambino per ogni turno.

Saranno concesse riduzioni tariffarie per i richiedenti che presenteranno la dichiarazione ISEE (anch’essa da allegare alla domanda inviata per posta elettronica) e il cui indicatore sia inferiore a € 12.000,00.

Le domande di ammissione potranno essere presentate solo online, inviando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Vecchiano (www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Notizie) al seguente indirizzo: istruzione@comune.vecchiano. pisa.it

“Arriviamo anche per quest’anno a mettere a punto i campi solari, e lo facciamo direttamente come Comune di Vecchiano, con una spesa complessiva che si aggira intorno ai 20mila euro - afferma il sindaco Massimiliano Angori - a tempo record, nonostante i faraginosi bandi ministeriali PON usciti a ridosso della fine dell’anno scolastico, ai quali la nostra istituzione scolastica non ha potuto prendere parte per mancanza dei tempi tecnici, dal momento che l’istituzione è totalmente impegnata nello svolgimento degli esami, la nostra amministrazione comunale è riuscita a mettere in piedi queste attività proprio grazie alla consueta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi di Vecchiano, e interamente con risorse comunali” aggiunge l’assessore alle Politiche scolastiche e alle Politiche sociali, Lorenzo Del Zoppo.



“Nei prossimi giorni, inoltre, organizzeremo un apposito incontro informativo organizzato dall’Ufficio Politiche Scolastiche tra le famiglie interessate a queste attività e gli educatori dei campi solari, per rispondere a tutte le domande circa le attività specifiche che saranno programmate durante i campi solari stessi” conclude l’assessore Del Zoppo.