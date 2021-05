Aperte le candidature alle scuole di danza per la rassegna estiva al Giardino Scotto

Si può fare domanda entro il 30 maggio per l'iniziativa 'Cultura - Rassegna danza estate 2021'

Come avvenuto nella stagione 2020, nell’ambito della rassegna che si svolgerà al Giardino Scotto nella prossima estate, quattro date verranno riservate alle scuole di danza operanti nel comune di Pisa e nei comuni confinanti che vorranno proporre al pubblico l’attività svolta nella stagione conclusa.

Ciascuna scuola interessata dovrà inviare entro il 30 maggio prossimo la propria disponibilità/ interesse a partecipare alla rassegna di danza inviando una Pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it avente ad oggetto 'Cultura - Rassegna danza estate 2021'. Dovrà, inoltre, essere specificata denominazione della scuola, sede, codice fiscale, recapito telefonico e mail, nominativo e recapito telefonico e mail di un referente da contattare.

Tutte le scuole che avranno inviato la loro manifestazione di interesse verranno contattate e convocate in una riunione con modalità che saranno comunicate, nella quale potranno mettersi in contatto tra di loro e organizzare in totale autonomia seguendo principi di equità il palinsesto delle serate.