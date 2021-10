Incontri con le aziende per gli studenti dell'Università: ecco il 'Career Day Economia'

Mercoledì 27 ottobre alle 8.30, alle Officine Garibaldi (via Vincenzo Gioberti 39, Pisa) si svolge il 'Career Day Economia', una giornata di incontri tra aziende e laureandi/laureati di area economica, per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. L'evento è organizzato dal Career Service di Ateneo e dal Dipartimento di Economia e Management dall’Università di Pisa e si rivolge in particolare a studenti e neolaureati dei corsi di studio magistrali. Le aziende presenti sono Banca Mediolanum, Leroy Merlin, Akeron, Unicoop Firenze, Alleanza Assicurazioni, Lidl e Mazars.

Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti dalle 8.30 alle 9, quindi i saluti di Rossano Massai, delegato del Rettore al Placement, di Luca Spataro, direttore Dipartimento di Economia, e di Paola Ferretti, delegata al Job Placement del Dipartimento di Economia. Nel pomeriggio alle 17.30 per l’Aperitivo?con?gli Alumni ci sarà Mariapia Coccimiglio, accountant Eros Ramazzotti. Per partecipare è necessario avere il greenpass e registrarsi tramite il portale Career Service da cui è possibile iscriversi per i colloqui con le aziende. Chi non fosse già registrato alla piattaforma può farlo a questo link: https://unipi.jobteaser.com/. Per maggiori informazioni contattare careerservice@unipi.it.