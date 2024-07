In estate aumentano le richieste di carte d’identità, in particolar modo per ragioni di viaggio. Per il rilascio del documento è possibile rivolgersi presso gli uffici dell’Anagrafe della Sesta Porta e delle sedi distaccate di Marina di Pisa e Riglione, senza necessità di appuntamento. Le informazioni su orari, servizi a disposizione dell’utenza e documentazione necessaria per il rilascio, sono consultabili al link dedicato del sito del Comune di Pisa. Gli uffici sono comunque a disposizione per particolari esigenze dei cittadini al numero 3336264260 e al call center loro riservato al numero 800 98 12 12, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Oppure è possibile scrivere a anagrafe@comune.pisa.it.

Uffici della Sesta Porta: gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16. L’accesso agli uffici è libero, con ritiro dei numeri all’ingresso, fino al numero massimo possibile di accessi nell’arco della giornata. Sia in orario diurno che pomeridiano i numeri per accedere presso gli uffici saranno messi a disposizione a partire dall'inizio dell'orario di apertura al pubblico. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12, a disposizione degli utenti 50 numeri; il martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16, saranno invece messi a disposizione degli utenti 25 numeri. Stabiliti anche accessi prioritari per situazioni di urgenza documentabili e persone diversamente abili, anziani e donne in gravidanza e persone con neonati.

Si ricorda che da febbraio 2023 gli uffici di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Pisa sono stati trasferiti dalla sede di Palazzo Gambacorti, locali in cui è stata realizzata Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell'identità di Pisa, a quella della Sesta Porta, in nuovi locali più funzionali, più moderni e più facilmente raggiungibili dall’utenza grazie alla presenza del terminal degli autobus e del parcheggio di Ferrovie, raggiungibile sia da via Quarantola che da via Battisti. Alla Sesta Porta inoltre si trovavano già la Polizia Municipale, Sepi e Pisamo, con quest’area che è quindi diventata una sorta di 'casa' dei servizi comunali al cittadino.

Uffici decentrati di Riglione e Marina di Pisa: nelle sedi decentrate di Riglione e Marina di Pisa sarà possibile accedere liberamente sia in orario mattutino che pomeridiano, senza numero massimo di accessi. A Riglione gli uffici effettuano il seguente orario: lunedì venerdì: 8.30 - 12; martedì e giovedì 15 - 17. A Marina l’orario è invece il seguente: lunedì venerdì: 8.30 - 12.30; martedì e giovedì 15 - 16.30.