Castelfranco di Sotto: aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia per l'anno 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia di Castelfranco di Sotto per inserimenti dal mese di settembre 2022. Dal 3 maggio al 31 maggio 2022 sono aperte le iscrizioni ai seguenti nidi: Nido d’Infanzia comunale 'Il Bruco' (3-36 mesi), 0571-487237; Nido d’Infanzia privato accreditato 'L’Isola che c’è' (12-36 mesi), 0571/299957 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto); Nido d’Infanzia privato accreditato 'Sant’Anna' (3-36 mesi), 0583/23249 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto).

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'Isee e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione/rinnovo) ad acquisire la certificazione Isee direttamente dall'Inps.

Per conoscere la struttura del nido d’infanzia comunale 'Il Bruco', sarà possibile:

- partecipare all’Open Day con prenotazione sabato 14 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13

- approfondire il progetto educativo attraverso un incontro online con le educatrici sulla piattaforma Google Meet: giovedì 19 maggio ore 18-19.30.

Sia per partecipare alle visite del servizio sia all’incontro online è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo email ufficio.scuola@comune. castelfranco.pi.it oppure telefonando al 0571-487233-0571-487234.Sul sito del Comune di Castelfranco di Sotto è possibile inoltre guardare un video illustrativo sulla struttura e i suoi servizi.

Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web (compatibile sia per pc che smartphone). Per registrarsi alla piattaforma è necessario possedere Spid, CNS, TS-CNS o CIE. L’invio delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24 del 31 maggio 2022. Per coloro che avessero bisogno di assistenza per la compilazione della domanda è possibile prendere appuntamento con l’Urp tel. 0571487350. Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Educativi e Scolastici: 0571-487233 o 0571-87234, email:ufficio.scuola@comune. castelfranco.pi.it.