Celebrazione ventennale azienda vinicola Pagani De Marchi

L’AZIENDA PAGANI DE MARCHI COMPIE 20 ANNI Matteo Pagani: La sfida sarà quella di andare avanti continuando a migliorare L’azienda Pagani de Marchi la prima a scommettere sulla vocazione vinicola della zona di Casale Marittimo in provincia di Pisa, con la vendemmia 2021 tocca il traguardo dei 20 anni. Acquistata originariamente come casa di vacanze estive per la famiglia, fu trasformata in azienda vinicola grazie alla passione per i vini francesi della proprietaria Pia Pagani de Marchi e del marito, con l’idea di sviluppare una propria produzione vinicola di alto livello. A dare ancor più slancio all’idea, sono stati gli scavi archeologici fatti sui terreni della famiglia Pagani i cui ritrovamenti hanno rivelato che già gli Etruschi coltivavano la vigna in loco. Nell’arco di questi anni Pagani de Marchi si è evoluta continuamente alla ricerca della qualità nella produzione dei vini e nella conduzione dell’azienda. Proprio da quest’anno, la gestione aziendale viene assunta da Matteo uno dei tre figli di Pia. “Questo è un progetto fortemente voluto da mio padre e portato avanti da mia madre, e che nell’arco di questi venti anni, grazie al lavoro di collaboratori esperti e fedeli, è riuscito a raggiungere eccellenti risultati. La sfida sarà quella di andare avanti su questa linea, continuando a migliorare” – ha commentato Matteo. Per celebrare questo traguardo, l’azienda ha deciso di aprire le porte della propria cantina in una giornata dedicata ad amici e clienti, durante la quale sarà possibile visitare l’azienda e le vigne. L’evento è previsto per il giorno lunedì 11 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00 in via della Camminata 2 a Casale Marittimo (PI). Nell’occasione sarà possibile assaggiare i vini delle annate correnti e qualche annata storica dei vini più rappresentativi, accompagnati da un piccolo buffet servito. Per partecipare è necessario confermare la propria presenza entro e non oltre l’8 ottobre, contattando il numero 338 8903698 oppure per email a i.simoni@paganidemarchi.com. Si ricorda che in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid19, l’accesso sarà consentito solo alle persone munite di Green Pass. Gli ospiti sono pregati di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento. Per evitare assembramenti, potrà rendersi necessario dividere gli ospiti in più sottogruppi, per le visite.