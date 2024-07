Milan Club Spread Pisa: tutto pronto per la cena che inaugura l'avventura

"Con entusiasmo e passione, il Milan Club Spread Pisa è lieto di annunciare la sua festa di inaugurazione, che si terrà domenica 21 luglio a partire dalle ore 19 presso la sede del club, in piazza Dante 2". Da pochi giorni il Milan Club Spread ha ricevuto l’affiliazione ufficiale all’Associazione Italiana Milan Clubs e, questo, è un motivo in più per festeggiare e celebrare la nascita del club riunendo tutti i tifosi rossoneri di Pisa e provincia.

"La serata sarà ricca di eventi, tra cui un buffet offerto dal Milan Club Spread, una lotteria a premi, il taglio della torta rossonera e, infine, i partecipanti potranno andare tutti insieme alla Torre di Pisa per fare una foto ricordo. Quel giorno sarà ancora possibile iscriversi al Milan Club Spread Pisa e diventare parte della grande famiglia rossonera, appena nata in città".

'Entusiasmo e Passione' è il motto del Milan Club Spread Pisa, "che rappresenta i valori che uniscono i tifosi del Milan. Il club si propone di organizzare eventi e iniziative per promuovere la passione per il Milan e per creare un forte senso di appartenenza tra i suoi soci".

Per informazioni e iscrizioni: milanclubspreadpisa@gmail.com; instagram e fb milanclubspread_pisa