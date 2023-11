Presentata a cena la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato 2023

Il conto alla rovescia per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato è quasi terminato: sabato mattina 11 novembre è prevista l’inaugurazione per la più importante manifestazione sanminiatese e una delle più rilevanti a livello regionale e nazionale per quanto riguarda l’universo tartufo. L’edizione è la numero 52. Martedì sera, all’interno del conservatorio Santa Chiara di San Miniato, si è tenuta la classica cena di presentazione dell’iniziativa.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, gli assessori regionali Leonardo Marras e Alessandra Nardini, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il presidente di Fondazione Crsm Giovanni Urti, il direttore regionale di Crédit Agricole Massimo Cerbai e il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, oltre ai sindaci e agli assessori del territorio e ai referenti del mondo economico, associativo e imprenditoriale del comprensorio del cuoio

"Per San Miniato la Mostra rappresenta un momento particolare e una vetrina fondamentale per il nostro territorio - ha esordito il sindaco Simone Giglioli - perché il tartufo è un prodotto per noi popolare ed identitario,oltre che essenziale per la nostra enogastronomia e per il turismo. L’invito che faccio a tutti è di partecipare, a cominciare dall’inaugurazione di sabato, per un rito che da 52 anni va avanti e consente alla nostra città di vestirsi a festa".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini: "Grazie a tutti coloro che ci sostengono: istituzioni e sponsor, pubblici e privati. Ma un ringraziamento speciale devo farlo alla nostra struttura che sta facendo un lavoro incredibile. Sarà una mostra importante che spero possiate apprezzare perché ci abbiamo messo tutto il nostro meglio".

La cena è stata resa possibile grazie all’ospitalità della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e ha potuto contare sul talento ai fornelli degli chef dei 4 ristoranti di San Miniato menzionati sulle guide di settore: Fabrizio Marino (Maggese), Paolo Fiaschi (Papaveri e Papere), Daniele Fagiolini (Antico Ristoro Le Colombaie) e Gilberto Rossi di Pepenero. Ai quattro sono state consegnate delle targhe di ringraziamento da parte del sindaco Giglioli, del governatore Giani e del presidente Gabbanini. Oltretutto per gli chef sanminiatesi è un periodo fortunato, visto che Paolo Fiaschi si è recentemente affermato come vincitore della prima edizione del contest 'Tartufo Award' alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna; Fiaschi in finale ha battuto il collega di Alba e per questo San Miniato si è affermata come città del tartufo 2023. Una vittoria che si spera ben augurante per la Mostra che scatterà sabato e durerà per i prossimi tre weekend di novembre (11-12, 18-19 e 25-26) in centro storico. A disposizione per salire sul colle ci sarà il servizio navetta, che da quest’anno partirà da via Guerrazzi senza fermate intermedie.