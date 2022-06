Centri estivi: al via le attività con le associazioni convenzionate con il Comune di Pisa

In partenza in questi giorni, appena terminata la scuola, le attività dei centri estivi del Comune di Pisa. L’offerta dei centri estivi è stata realizzata sulla base delle attività proposte dalle associazioni del territorio selezionate tramite apposito bando del Comune, e prevede un’ampia gamma di attività sportive, culturali e ludiche rivolte a tutte le fasce di età. Le iscrizioni per bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni si possono fare direttamente presso le sedi delle associazioni il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune.

Le tariffe applicate dai soggetti convenzionati sono calmierate e calcolate sulla base dell’Isee che le famiglie dovranno presentare al momento dell’iscrizione. Le famiglie interessate possono scaricare tutte le informazioni necessarie all’indirizzo dedicato.

"Anche quest’anno - dichiara l’assessore alle politiche educative Sandra Munno - il Comune si è fatto promotore dello svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti residenti nel Comune di Pisa che vengono realizzate sul territorio comunale da parte di associazioni del Terzo Settore con una programmazione progettuale che prevede attività educative ludiche, sportive, di laboratorio. Le associazioni, selezionate sulla base del bando pubblicato dal Comune, sono state in particolare premiate per aver presentato attività di inclusione di bambini con disabilità (o seguiti dai servizi sociali), assicurando dei posti a loro riservati".

"C’è da segnalare anche una novità - prosegue l'assessore - quest’anno saranno attivati centri estivi anche in pieno centro, essendo state assegnate alla cooperativa che ne ha fatto richiesta, la sede delle scuole Calandrini, Montessori e Zerboglio e questo consentirà alle famiglie che vivono in centro con difficoltà di movimento di poter contare su un servizio raggiungibile a piedi. Grazie all’adesione di tante associazioni del territorio parte quindi una ricca offerta di attività formative che copre tutto il territorio, con una proposta variegata e progetti che spaziano dai quartieri, al centro, fino al litorale e attività specifiche per ogni fascia di età. Per venire maggiormente incontro a tutte le famiglie, oltre alle convenzioni con queste associazioni, stiamo studiando un bando che vada a sostenere, già da questa estate, i costi di iscrizione a qualsiasi centro estivo della città (non solo quelli convenzionati) attraverso l’attribuzione di un contributo diretto alla famiglie, a rimborso delle spese sostenute e documentate".

Questo l’elenco delle associazioni convenzionate e delle sedi interessate dai Centri estivi 2022:

Fascia 3-6 anni : scuola infanzia paritaria San Bartolomeo a Putigano (cooperativa Il Simbolo) per la fascia 3-6 anni con attività dal 4 al 29 luglio; scuola infanzia Calandrini e Montessori (cooperativa Cassiopea) per la fascia 3-6 anni con attività dal 4 luglio al 26 agosto; Cus Pisa per la fascia 4-6 anni dal 13 giugno al 9 settembre; per la fascia 3-6 anni Big Fish a Marina di Pisa (associazione L’Alba) con attività dal con attività dal 13 giugno al 5 agosoto e dal 29 agosto al 10 settembre; Centro Polivalente campo sportivo via Vecelio Cep Summer Camp (associazione Il Branco) per la fascia 3 – 6 anni con attività dal 20 giugno al 9 settembre.

Fascia 6-14 anni : Cus Pisa per la fascia 6-14 anni con attività dal 13 giugno al 9 settembre; Retone Ospedalieri e palestra Oratoio (Ospedalieri Volley) per la fascia 6-14 anni con attività dal 20 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre; Uisp Village a Marina di Pisa (UISP) per la fascia 6-14 anni con attività dal 27 giugno al 29 luglio; Big Fish a Marina di Pisa (associazione L’Alba) per la fascia 6-14 anni con attività dal 13 giugno al 5 agosoto e dal 29 agosto al 10 settembre; Centro Polivalente campo sportivo via Vecelio Cep Summer Camp (associazione Il Branco) per la fascia 6 – 14 anni con attività dal 20 giugno al 9 settembre; Scuola primaria Zerboglio per la fascia 6-11 anni (Cooperativa Cassiopea) dal 4 luglio al 26 agosto; Scuola musica Buonamici ai Passi per la fascia 6-14 anni con attività dal 20 giugno al 15 luglio.

Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Refezione – Attività Estive via mail campisolari@comune.pisa.it oppure telefonando ai numeri 050910711 –767 – 705-719 – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì o consultare il sito web.