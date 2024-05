Ceresio in giallo: Fabrizio Altieri di Pisa vince la sezione giallo junior con Omicidio in ricetta (Pelledoca Editore)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Fabrizio Altieri, di Pisa, è il vincitore della sezione Giallo Junior, riservata a romanzi di genere mistery, giallo e noir per ragazzi di età 9+, premio Giuria adulti, all’interno del concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo, che ha visto come vincitore assoluto François Morlupi con il giallo Formule mortali. La prima indagine dei Cinque di Monteverde (Salani, 2023), seguito da Carlo Piano con Il torto. Diciassette gradini verso l’inferno (E/O, 2023), al secondo posto, e dal terzo posto ex aequo di Antonio Boggio con Delitto alla baia d’argento (Piemme, 2023), Paola Barbato con Il dono (Piemme, 2023) e Bruno Morchio con La fine è ignota (Rizzoli, 2024). Il concorso rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, ha visto in gara 484 opere complessive per le diverse sezioni. Altieri ha vinto il primo premio “Fondazione per leggere” di 1000 euro con il romanzo +10 Omicidio in ricetta (Pelledoca Editore, 2023) seguito, al secondo posto, da Lucia Giustini con il romanzo Cinque giorni (Pelledoca Editore, 2023) e al terzo posto da Mariachiara Moscoloni con Ella (Dark Zone Edizioni, 2020). A Marta Riva autrice di Agata giovane detective (PAV Edizioni, 2022), è andato il premio Giuria dei ragazzi. Dopo il diploma di Liceo classico, Altieri si è laureato in Ingegneria meccanica e attualmente insegna in un istituto professionale. Ha pubblicato molti libri per ragazzi e per adulti e gira l’Italia per incontrare i suoi lettori nelle scuole e ovunque lo chiamino. Il romanzo vincitore è ambientato nell’estate del 1919. In uno stabilimento balneare di lusso Asio Gioberti, famoso chef, viene trovato morto a seguito di molte punture d’ape. Si pensa a una disgrazia ma Clara e Rolando, due fratelli in vacanza con i genitori, hanno il sospetto che si tratti di omicidio e iniziano a indagare insieme all’amico Tulietto. Chi poteva volere la morte del celebre chef? E, soprattutto, perché? Il mistero si infittisce ma i ragazzini, indizio dopo indizio, riescono a risalire al colpevole, portando alla luce una storia di vecchie amicizie, desiderio di gloria, ambizioni e sete di vendetta. La Giuria adulti ha visto la presenza del direttore scolastico di Varese, Giuseppe Carcano, insieme a insegnanti e presidi. Le ideatrici del concorso hanno anticipato che nel mese di giugno verrà lanciata l’edizione 2024-2025 di Ceresio in Giallo con un tour sia in Italia che in Svizzera.