Pontedera: conseguito il corso base unificato di Protezione Civile

Ieri mattina, 5 settembre, presso i locali della Misericordia di Pontedera, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per il corso di formazione per attività di Protezione Civile tenuto dal personale della Misericordia di Pontedera nel mese di giugno a numerosi volontari del territorio, tra cui molti dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla cerimonia erano presenti il responsabile della protezione civile della Misericordia di Pontedera Paolo Giusti ed il presidente del nucleo di volontariato e pc dell'Associazione Nazionale Carabinieri Alessio Giani. "Grazie alla fattiva collaborazione tra associazioni, che da molti anni sul territorio di Pontedera collaborano in sinergia tra loro - si legge in una nota dell'Anc - è possibile mettere al servizio della comunità volontari sempre più preparati e con maggiore professionalità. Un particolare ringraziamento viene rivolto dai responsabili del Nucleo Anc Franco Sardelli, Greco Emilio e Casini Riberto, al Governatore Renato Lemmi che si è adoperato in un momento così difficile a mettere in campo tutte le precauzioni del caso per permettere lo svolgimento delle lezioni ai volontari in tutta sicurezza".