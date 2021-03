Torna 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia', l'iniziativa del Collegio dei geometri e geometri basata su consulenze gratuite nei mesi di marzo e ottobre su tutti i temi che ruotano attorno alla casa, al condominio, al catasto, all'edilizia, al fisco e al risparmio energetico

Per adeguarsi alle normative nazionali di contrasto al Covid-19, il Collegio ha previsto di centralizzare l'iniziativa: il cittadino potrà scegliere se effettuare la consulenza tramite la piattaforma Zoom oppure se richiedere un appuntamento, che dovrà avvenire nella sede di via Pietro Nenni a Pisa, dove sarà possibile prendere ogni precauzione necessaria.

Come funziona?

I cittadini potranno collegarsi al sito www.chiamaloilgeometraedi famiglia.it o telefonare alla segreteria del Collegio (050.9711531) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, indicando gli argomenti di loro interesse e prendendo appuntamento, online o in presenza. Il Collegio provvederà a fissare l'incontro.

"Anche quest'anno abbiamo concesso con piacere il patrocinio a 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia' - afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - un'iniziativa del Collegio dei geometri di Pisa che ha sempre ricevuto apprezzamento dalla cittadinanza e dai professionisti di San Giuliano Terme e di tutta la nostra provincia. Dopo lo stop del 2020, torna con ben due mesi di consulenze gratuite ed è uno sforzo che intendiamo premiare con il patrocinio e ne daremo volentieri comunicazione a tutti. Buon lavoro ai geometri e un ringraziamento al presidente del Collegio Giacomo Arrighi".

Giacomo Arrighi, presidente del Collegio dei geometri e geometri laurea ti della provincia di Pisa: "Ringrazio molto il Comune di San Giuliano Terme per il patrocinio, segno che c'è l'intenzione di valorizzare questa iniziativa anche nei momenti di maggior difficoltà per tutti. La felicità di poter tornare con il 'Geometra di famiglia' è molta: abbiamo lavorato sodo per recuperare il 2020 saltato a causa della pandemia e siamo particolarmente soddisfatti di poter raddoppiare l'offerta. Questo vuol dire un impegno doppio per il nostro Collegio e per i nostri professionisti, ma che siamo molto contenti di poter offrire ai cittadini. Ricordiamo che 'Chiamalo! Il geometra è di famiglia' è un'iniziativa che va intesa come un extra rispetto agli studi professionali. Come categoria siamo molto radicati sul territorio e vicini alle famiglie. Ricordiamo che, durante i colloqui, non si parlerà di onorari né di lavori svolti da altri professionisti: la consulenza si limiterà ad aspetti squisitamente tecnici. Ci fa piacere ricordare che grazie al progetto siamo orgogliosi di aver dato risposte concrete al nostro territorio anche sul lato del sociale: basti pensare ai defibrillatori donati a due scuole della provincia nel 2018 e anche a quello installato nel nostro palazzo in via Pietro Nenni a Pisa. E non saranno certamente le ultime iniziative del genere. Con l'occasione, ringrazio tutti i comuni che ci hanno concesso il loro patrocinio".