Chiuso l'ufficio postale di Montecalvoli per lavori

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di piazza dell’Olocausto a Santa Maria a Monte resterà chiuso da martedì 11 maggio a martedì 18 maggio per lavori interni, finalizzati alla realizzazione di una nuova sala consulenza. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via San Michele 3 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. L’ufficio postale di Montecalvoli riaprirà mercoledì 19 maggio con i consueti orari.