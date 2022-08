Alla Città del Teatro corsi per tutte le età con lezioni gratuite

Anche quest’anno La Città del Teatro di Cascina propone laboratori teatrali per tutte le età, ampliando la propria offerta: tre corsi dedicati alle fasce di età 6/18 anni, uno per adulti e un laboratorio esperenziale per genitori con bambini da 0 a 2 anni. Sono previste due lezioni gratuite di prova nel mese di settembre per far conoscere le metodologie e gli argomenti trattati nei vari corsi. Quattro laboratori sono ideati e curati da Flaminia Vannozzi.

Solstizi : introdurrà i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni alle tecniche teatrali attraverso il gioco. Le attività proposte si alterneranno a momenti creativi, di costruzione collettiva, attraverso diverse tecniche artistiche.

Tok Tok : dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni ai quali trasmetterà tecniche teatrali: postura, voce, movimenti scenici e primi approcci al personaggio, inoltre verrà proposto al gruppo un testo sul quale costruire lo spettacolo finale.

Stasera mi butto : laboratorio per adulti in cui oltre alle tecniche teatrali verrà analizzato un testo drammaturgico su cui lavorare collettivamente per la messa in scena.

Fabottino : uno spazio teatrale per bambini, bambine da 0 a 2 anni e genitori. Un momento guidato dove esplorare le percezioni dei piccoli, scoprire i sensi e condividere le prime scoperte.

Sulla scena : dai 14 ai 18 anni,è il laboratorio ideato e condotto da Federico Raffaelli, in questo corso i ragazzi e le ragazze saranno inventori del loro fare e delle storie che racconteranno, utilizzando gli strumenti della grammatica teatrale: il corpo, la voce, il gesto, il movimento, l’improvvisazione, la musica, il silenzio, lo spazio. Sperimentando le proprie capacità creative ed esprimendo senza timore idee ed emozioni.

I corsi si terranno da ottobre a giugno con cadenza settimanale e al termine sarà allestito uno spettacolo finale. Per gli iscritti ai corsi sono previsti biglietti promozionali per la stagione domenicale e serale con promozioni dedicate.

Solstizi, Tok Tok, Stasera mi butto: lezioni gratuite giovedì 15 e 22 settembre.

Sulla Scena: lezioni gratuite martedì 13 e 27 settembre.

Fagottino: calendario da definire in base alle richieste, gli incontri saranno quindicinali e si svolgeranno la domenica con orario 10-12. Maggiori dettagli disponibili al sito dell'ente. Informazioni e prenotazioni: Ornella Pampana 050.744400 int 3 (ore 9-12) info@lacittadelteatro.it.