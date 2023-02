Clas, unica concessionaria a detenere il mandato Renault e Dacia sul territorio di Pisa, Livorno e Cecina

Per Clas, concessionaria Renault e Dacia presente attualmente sul territorio di Pisa, Livorno e Cecina, quello appena trascorso è stato un anno ricco di successi ed ottimi risultati. Per il 2022 l'azienda si era prefissata di confermare i dati dell'anno precedente ed è riuscita addirittura a migliorarli:

2019 si è chiuso con un utile di € 474.817,00 con una percentuale di utile rispetto al Valore della produzione del 1,2%;

2020 si è chiuso con un utile di € 987.007,00 con una percentuale di utile rispetto al Valore della produzione del 2,6%;

2021 si è chiuso con un utile di € 999.979,00 con una percentuale di utile rispetto al Valore della produzione del 2,1%, classificandosi al 33° posto, prima tra tutte le Concessionarie Auto del territorio di Livorno e Collesalvetti.

Tutto questo è stato possibile grazie a tutta la squadra:

un team assistenza composto da professionisti che si sono prodigati ogni giorno per garantire la massima efficienza dei prodotti acquistati;

una squadra vendita competente per presentare il miglior prodoitto per soddisfare le esigenze di tutti i clienti;

un reparto amministrativo sempre presente che ha gestito in modo eccellente le criticità ed i ritardi che prima la pandemia e successivamente la guerra hanno impattato in mdo sensibile il mercato mondiale.

L'ambizione e la voglia di crescere dell’azienda, unita alla motivazione ed agli alti standard che Casa Madre Renault e Dacia richiedono, ha portato Clas a porsi nuovi ambiziosi obiettivi per l'anno 2023 appena iniziato al fine di garantire spazi sempre più adeguati a soddisfare la propria, sempre più crescente, clientela. A partire dal 1 febbraio 2023 ad oggi 488 clienti hanno scelto Clas e per questo motivo, la concessionaria ringrazia tutti loro ed il proprio Team per aver reso possibile questa crescita, sicura che anche il 2023 sarà un anno di grande CLAS!